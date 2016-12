Ein Depotübertrag ist schnell erledigt. Senden Sie uns einfach das Formular zum Depotübertrag per Post, den Rest erledigen wir für Sie. Für den Übertrag zu finanzen.net Brokerage fallen keine Gebühren an. Auch Ihre bisherige Depotbank darf Ihnen hierfür keine Gebühren berechnen, sofern diese in Deutschland ansässig ist. Bei einem vollständigen Depotübertrag auf die gleiche Person innerhalb Deutschlands können Sie, neben den Anschaffungsdaten Ihrer Wertpapiere, auch Ihre Verlustverrechungssalden übertragen.