Handeln zum Festpreis in der Welt von finanzen.net

Angebotsbedingungen:

Die Aktion gilt vom 01.01.2019 bis mindestens 31.12.2019 für Käufe und Verkäufe im außer­börslichen Direkt- und Limit­handel mit den Premium-Plus Partnern BNP Paribas, Société Générale, UBS und Vontobel für Ordergrößen ab 1.500 €. Käufe und Verkäufe über Börsen (z.B. über Frankfurt Zertifikate, Stuttgart/Euwax) sowie Käufe und Verkäufe kleiner 1.500 € Ordervolumen werden gemäß entsprechendem Preisverzeichnis abgerechnet. Die onvista bank verzichtet im Rahmen dieser Aktion auf die sonst gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis zu entrichtenden Orderprovision und erhält dafür von dem Aktionspartner eine Zahlung (s. für weitere Informationen dazu auf Seite 3 in der Informationsschrift „Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen im Finanzkommissiongeschäft einschließlich Widerrufsbelehrung“ unter der Überschrift „FreeBuy-/Free Trade-Aktionen/Flat-Fee-Aktionen“). Die Premium-Plus Partner und die onvista bank behalten sich das Recht vor, die Aktion jederzeit vorzeitig zu beenden oder inhaltlich zu ändern. Die für den Handel per Telefon anfallenden Gebühren sowie etwaige Fremdspesen oder pauschalierte Handelsplatz­gebühren (gem. Preisverzeichnis) sind von der Ordergebühren­befreiung ausgenommen.



Bitte beachten Sie: Dies ist eine gemeinsame Werbeaktion der onvista bank und der Premium-Plus Partner BNP Paribas, Société Générale, UBS und Vontobel. Die verbindliche Grundlage für den Handel mit allen Produkten der Premium-Plus Partner stellt der jeweilige Verkaufsprospekt dar. Den jeweils gültigen Verkaufsprospekt können Sie unter Angabe der WKN bei den Premium-Plus Partnern erhalten.



** Hinweis: 5 € Orderprovision - volumenunabhängig an allen deutschen Handelsplätzen (zzgl. pauschalierte Handelsplatzgebühr in Höhe von 2,00 €, an allen Regionalbörsen (Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und München) ggf. zzgl. Börsengebühr / Maklercourtage) handeln. Eine Aufstellung der Börsengebühren finden Sie hier bzw. auf den jeweiligen Internetseiten der Börsen.



*** Getestet wurde das Festpreis-Depot der OnVista Bank, das identisch mit dem finanzen.net Brokerage-Depot ist.